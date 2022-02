https://fr.sputniknews.com/20220205/xi-jinping-rencontre-quatre-chefs-detat-en-marge-des-jeux-olympiques-1055005952.html

Xi Jinping rencontre quatre chefs d'État en marge des Jeux olympiques

Xi Jinping rencontre quatre chefs d'État en marge des Jeux olympiques

Le Président chinois Xi Jinping a rencontré les dirigeants de quatre pays en marge des Jeux olympiques d'hiver de Pékin pour prendre des initiatives... 05.02.2022, Sputnik France

2022-02-05T18:26+0100

2022-02-05T18:26+0100

2022-02-05T18:26+0100

pékin

xi jinping

chine

serbie

ministère kazakh des affaires étrangères

jo 2022 de pékin

turkménistan

egypte

états-unis

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/1b/1045408032_0:416:2889:2041_1920x0_80_0_0_a1da0a1e17b5e2af95a4d81f1f4ce290.jpg

Le Président chinois Xi Jinping s'est entretenu ce samedi 5 février avec ses homologues serbe, Aleksandar Vucic, égyptien, Abdel Fattah Al-Sissi, kazakh, Kassym-Jomart Tokaïev, et turkmène Gourbangouly Berdymoukhamedov, à Pékin où se déroulent actuellement les XXIVe Jeux olympiques d'hiver, relate l'agence Chine Nouvelle.Au menu des discussions: coopération dans des infrastructures de transport et dans la lutte contre le Covid-19.Toujours selon Chine Nouvelle, Xi Jinping a déclaré au Président turkmène que les deux pays devraient approfondir leur coopération en matière de fourniture de gaz naturel à la Chine.Ces rencontres s'ajoutent à celle du 4 février avec le Président russe Vladimir Poutine. Dans un communiqué conjoint publié après cet entretien, les deux dirigeants ont affiché leur proximité, Moscou s'exprimant contre l'indépendance de Taïwan et la Chine apportant son soutien à la Russie dans son opposition à toute forme d'expansion de l'Otan.Jeux olympiques boycottés diplomatiquement par certains paysUne trentaine de dirigeants étrangers ont assisté à Pékin à la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques d'hiver, boycottée diplomatiquement par les États-Unis et d'autres pays occidentaux dans un contexte de tensions géopolitiques et d'accusations de violations des droits de l'homme dans la région du Xinjiang, dans le nord-ouest de la Chine.Le Global Times, dirigé par le Quotidien du peuple du Parti communiste au pouvoir, a riposté aux commentaires de médias étrangers affirmant que l'événement n'avait attiré que des dirigeants "autoritaires", les accusant dans un éditorial de recourir à des "clichés anti-chinois dépassés".

pékin

chine

serbie

turkménistan

egypte

états-unis

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

pékin, xi jinping, chine, serbie, ministère kazakh des affaires étrangères, jo 2022 de pékin, turkménistan, egypte, états-unis