Un incendie en cours près du musée d'Orsay à Paris - vidéos

Un incendie s'est déclaré ce dimanche 6 février dans un hôtel particulier de quatre étages situé dans le VIIe arrondissement, près du musée d'Orsay à Paris et contigu à la résidence de l'ambassadeur d'Allemagne, a annoncé BFM TV.Le bâtiment touché par l'incendie "était en cours de rénovation", a expliqué un porte-parole de la brigade de pompiers de Paris. Un immeuble datant de 1715Il s'agit de l'hôtel de Seignelay qui était en travaux depuis plusieurs années, précise France 3. En 2019, le magazine Forbes avait annoncé que cet édifice avait été racheté par le millionnaire français Pierre Kosciusko-Morizet. "Pierre Kosciusko-Morizet et son compère de toujours Pierre Krings [...] viennent de mettre la main sur un joyau de l’immobilier parisien, l’hôtel de Seignelay, dans le 7ème arrondissement de la capitale. L’immeuble date de 1715 et s’étend sur une surface de près de 3.000 mètres carrés, répartis sur 5 étages", notait le magazine.L'ambassadeur d'Allemagne Hans-Dieter Lucas a confirmé l'information sur le lieu de l'incendie sur Twitter, précisant que sa résidence, l'hôtel de Beauharnais, n'était pas touchée par les flammes.Le quartier a été bouclé. Quelque 150 pompiers ont été mobilisés, précise l'agence France-Presse.L'incendie n'a pas fait de victimes, selon l'agence.

