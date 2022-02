https://fr.sputniknews.com/20220206/berlin-refuse-que-deutsche-welle-accompagne-olaf-scholz-a-moscou-puis-change-davis-1055011987.html

Berlin refuse que Deutsche Welle accompagne Olaf Scholz à Moscou puis change d’avis

Après n’avoir pas été autorisés par autorités allemandes à accompagner le chancelier Olaf Scholz à Moscou, des journalistes de Deutsche Welle ont finalement reçu le feu vert, rapporte Tagesspiegel. Les faits se déroulent au plus fort de l’affaire du bannissement de ce média en Russie, acté par Moscou en riposte à l’interdiction de la chaîne RT DE en Allemagne.Berlin avait précédemment rejeté la demande de Deutsche Welle, a confirmé le porte-parole du média auprès du quotidien. Puis les autorités sont revenues sur leur décision:Le problème a donc été "heureusement résolu", a commenté le porte-parole de DW cité par Tagesspiegel.Actuellement, il est question d’obtention des visas pour les journalistes avant le 15 février.La porte-parole de la diplomatie russe avait auparavant pointé l’absence de toute entrave à leur arrivée.Elle avait précisé que la révocation d’accréditation concerne les spécialistes qui travaillent en Russie en permanence.Affaire RT et Deutsche WelleLe régulateur des médias allemands a officiellement interdit le 1er février la branche de la chaîne russe Russia Today de diffusion dans ce pays, déclarant que l'autorisation nécessaire n’avait pas été attribuée. RT DE Productions a été faussement présenté comme le diffuseur de la chaîne RT DE, a précisé cette société, tout en annonçant faire appel devant les tribunaux.Ripostant, le ministère russe des Affaires étrangères a décidé deux jours plus tard de fermer les bureaux de la chaîne de télévision et de radio Deutsche Welle, de révoquer l'accréditation de tous les employés de son bureau russe, de mettre fin à sa diffusion par satellite et a suggéré de qualifier Deutsche Welle d'agent de l’étranger.Si Berlin modifie sa décision, Moscou pourrait faire de même à son tour, a avancé un haut fonctionnaire interrogé par Sputnik.

