https://fr.sputniknews.com/20220206/christiane-taubira-veut-une-democratie-moderne-1055015190.html

Christiane Taubira veut "une démocratie moderne"

Christiane Taubira veut "une démocratie moderne"

Pour la candidate à l'Élysée Christiane Taubira, Emmanuel Macron "n'a pas compris les Gilets jaunes, ni le mouvement des retraites, ni la convention sur le... 06.02.2022, Sputnik France

2022-02-06T15:54+0100

2022-02-06T15:54+0100

2022-02-06T15:54+0100

présidentielle 2022

france

christiane taubira

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/04/1045963212_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_a9f61ec1a079b5aed104fe5a744c284e.jpg

La candidate à l'Élysée Christiane Taubira dit le 6 février dans le JDD vouloir "une démocratie moderne", promettant "une vraie séparation des pouvoirs" avec par exemple la suppression du recours à l'article 49.3 de la Constitution ou le droit de dissolution de l'Assemblée.Le 49.3 permet au Premier ministre d'engager sa responsabilité sur un texte de loi et de le faire ainsi adopter sans vote du Parlement."Je ne veux pas d'un Président tout-puissant, omniscient. On sort d'une présidence très bonapartiste. Cette conception de l'État a infantilisé le peuple", affirme la candidate, créditée de 4 à 6% des intentions de vote.Souhaitant "une vraie séparation des pouvoirs", elle estime qu'il "faut redonner au Parlement la maîtrise de son agenda et de son ordre du jour. Je supprimerai le 49.3, qui est un passage en force", ajoute-t-elle."Je supprimerai aussi le droit de dissolution. Quand l'Assemblée nationale l'agace, le Président la contraint ou la dissout : ce n'est plus possible", poursuit l'ex-Garde des Sceaux de François Hollande.Elle promet également "que des amendements citoyens" soient "proposés, débattus et adoptés au Parlement", et s'engage "pour le référendum d'initiative citoyenne".La candidate à la présidentielle promet d'organiser un référendum sur la question du nucléaire, expliquant ne pas être favorable à titre personnel à sa relance.Enfin, pour rendre l'Assemblée nationale plus représentative, elle propose "d'introduire des obligations en termes de parité sociale et de parité générationnelle" sur les listes de candidats, "comme il y a eu la parité de genres".

france

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

AFP https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/102063/47/1020634774_0:0:2803:2804_100x100_80_0_0_78e03485ad11abba8b543afec9f32666.jpg

AFP https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/102063/47/1020634774_0:0:2803:2804_100x100_80_0_0_78e03485ad11abba8b543afec9f32666.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

AFP https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/102063/47/1020634774_0:0:2803:2804_100x100_80_0_0_78e03485ad11abba8b543afec9f32666.jpg

france, christiane taubira