En plein braquage d’un commerce, une cliente se jette sur un malfrat et le met en fuite – vidéo

Cette femme au courage incroyable s’est trouvée au bon endroit au bon moment, fort heureusement pour le vendeur d’un commerce londonien en train d’être braqué... 06.02.2022, Sputnik France

Une scène surréaliste s’est produite le 20 janvier dans un magasin de Londres, au Royaume-Uni.Une femme intrépide a malmené un braqueur qui menaçait le propriétaire d’un commerce, relate The Sun. La scène a été immortalisée par les caméras de vidéosurveillance et diffusée par le média.Sur la séquence, un individu cagoulé et vêtu de noir se dirige vers le commerçant. Il sort brusquement ce qui semble être un bâton de sa veste et fait des gestes pour ordonner de mettre l’argent dans un sac, agissant sous les yeux de la cliente en question.Cette dernière, indignée, se jette sur lui et réussit à le mettre en fuite.Malfrat en rechercheSelon The Sun, les forces de l’ordre se sont rendues sur place.Un porte-parole de la police, cité par le média, a indiqué que le malfrat était entré dans le commerce «en possession de ce qui a été décrit comme un bâton» et avait demandé de l’argent.Rien n’a été volé et la femme n’a récolté aucune blessure.Une enquête est en cours. Pour l’heure, aucune arrestation n’a été effectuée.

royaume-uni

