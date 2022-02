https://fr.sputniknews.com/20220206/europe-afrique-les-dossiers-politiques-et-securitaires-du-binome-macky-sall-emmanuel-macron-1055004203.html

Europe-Afrique: les dossiers politiques et sécuritaires du binôme Macky Sall-Emmanuel Macron

De part et d’autre des deux rives de la Méditerranée, la rotation institutionnelle des États a placé, d'une part, Emmanuel Macron à la présidence du conseil de l’Union européenne (UE). Le mandat semestriel du chef d’État français a débuté le 1er janvier dernier et s’achèvera le 30 juin 2022. D'autre part, le Sénégalais Macky Sall va assurer à partir du 6 février la direction de l’Union africaine (UA) pour une durée d’un an. Deux présidences tournantes pour deux institutions politiques confrontées à de graves défis politiques et sécuritaires pour lesquels les solutions ne sont pas toujours à portée de main. L’épidémie de coups d’État en cours en Afrique de l’Ouest, aggravée par le putsch manqué du 1er février en Guinée-Bissau, a alourdi les risques d’une implosion généralisée que les institutions ne semblent pas en mesure de contrôler.Après son intronisation à la tête de l’UA, Macky Sall sera le porte-parole de l’agenda africain au 6e sommet UE-UA prévu les 17 et 18 février à Bruxelles, après deux reports.De son côté, Emmanuel Dupuy insiste sur la nécessité d'une coopération eurafricaine.Les questions économiques sont sans doute importantes, mais dans le contexte des très mauvaises relations entre le Mali et les pays européens dont la France, les sujets qui fâchent pourraient s’imposer de fait dans la capitale de l’Europe.En conflit ouvert et violent avec la France, le Mali est encore sous le coup de dures sanctions de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) pour non respect du calendrier électoral auquel le gouvernement s’était initialement engagé. Mais le spectre de la crise qui s’étend à d’autres pays laisse penser à un effet domino."Un sentiment anti-français largement partagé"Dans la logique des divergences politiques actées, Emmanuel Dupuy exhibe la distanciation sentimentale béante qui s’est établie entre des jeunesses africaines et l’ancienne puissance coloniale. "Clairement, le sentiment anti-français touche les jeunes de 18 à 24 ans: 71% des Gabonais, 68% des Sénégalais, 60% des Maliens et 58% des Togolais", selon une enquête Ichikowitz Family Foundation (IFF) de décembre 2020.La proximité politique et idéologique entre Macky Sall et Emmanuel Macron, consacrée par une "convergence globale de vues" sur les questions internationales, ne présage pas du résultat de la coopération entre l’Union européenne et l’Afrique dans les prochains mois. Par contre, les arrière-pensées politiques ne manqueront pas dans l’exercice de leurs fonctions respectives à l’UA et à l’UE.

