Levée du couvre-feu aux Fidji après l'assouplissement des restrictions du Covid

Le couvre-feu national a été mis en place aux Fidji au début de l'année 2020, après que la nation insulaire a signalé son premier cas confirmé de Covid-19. 06.02.2022, Sputnik France

Les Fidji s'apprêtent à lever, à partir de minuit dimanche, le couvre-feu national actuellement en vigueur, en raison de l'assouplissement des restrictions liées au Covid-19, a annoncé le Premier ministre par intérim du pays, Aiyaz Sayed-Khaiyum.Lors d'une conférence de presse dimanche, M. Sayed-Khaiyum a affirmé que le couvre-feu, qui "servait de baromètre national des progrès vers la normalité", sera entièrement supprimé, le pays ayant atteint les objectifs de vaccination.Ainsi, à partir de lundi, les véhicules de service public pourront fonctionner à pleine capacité, ce qui inclut les bus, les minibus, les transporteurs et les taxis. Toutefois, le gouvernement continuera à imposer le port du masque à bord de tous les véhicules de service public.Les événements sportifs intérieurs et extérieurs, y compris les sports de compétition, peuvent être organisés avec une jauge de 80%, à condition que les spectateurs portent des masques.Le couvre-feu national a été mis en place aux Fidji au début de l'année 2020, après que la nation insulaire a signalé son premier cas confirmé de Covid-19.Les Fidji, qui comptent environ 900 000 habitants, ont enregistré plus de 63 000 cas de Covid-19, dont 811 décès.Actuellement, 92,8 % des adultes du pays ont reçu les deux doses du vaccin contre le Covid et 98,1 % ont reçu au moins la première dose.

