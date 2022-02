https://fr.sputniknews.com/20220206/macron-explique-pourquoi-il-se-rend-en-personne-a-moscou--1055011761.html

Macron explique pourquoi il se rend en personne à Moscou

Alors qu’il rencontre Vladimir Poutine demain, Emmanuel Macron se confie au JDD sur ses objectifs et sa posture vis-à-vis de la situation en Ukraine. Une... 06.02.2022, Sputnik France

Après trois entretiens téléphoniques en une semaine, Emmanuel Macron et Vladimir Poutine discuteront face-à-face lundi 7 février au Kremlin. Dans un entretien au Journal du Dimanche (JDD) publié le 5 février, le Président français raconte pourquoi il tente de prendre les choses en main sur la crise en Ukraine et révèle ce qu’il compte obtenir au terme de sa visite.Si sa visite se fera en tant que Président, il vient également représenter l’Union européenne, dont la France préside le Conseil depuis janvier.Sachant qu’il se rendra le lendemain à Kiev, M. Macron espère faire avancer le dialogue sur la désescalade avec l’Ukraine. "Il faut être très réaliste. Nous n’obtiendrons pas de gestes unilatéraux mais il est indispensable d’éviter une dégradation de la situation avant de bâtir des mécanismes et des gestes de confiance réciproques", précise-t-il auprès de l’hebdomadaire.S’il trouve "légitime que la Russie posa la question de sa propre sécurité", il compte insister sur "la sécurité et la souveraineté de l’Ukraine ou de tout autre État européen". Son objectif est de "bâtir des solutions historiques" et "avancer vers un nouvel ordre dont notre Europe a profondément besoin".PrésenceD’après le JDD, la rencontre se fera dans l’après-midi et la soirée, sans limite de temps imposé, et avec personne d’autre que les deux chefs d’État, leurs traducteurs, et quelques preneurs de notes. "Il y a des choses qu'on obtient en tête-à-tête et qu'on n'a pas au téléphone", abonde l’Élysée auprès de BFM TV, ajoutant que le chef de l’État pourra mieux jauger le "langage corporel de son homologue".EntretiensEn préparation de ce tête-à-tête, Emmanuel Macron s’est entretenu samedi avec Boris Johnson et le secrétaire général de l’Otan Jens Stoltenberg. Mercredi, il avait déjà téléphoné à Joe Biden, toujours dans le cadre de la crise russo-ukrainienne. Le représentant de l’Alliance a "salué cette approche" du Président français de consulter ses alliés en amont de son déplacement. Le Premier ministre britannique a quant à lui fait part de son entretien de mercredi avec le Président russe, s’accordant sur le fait qu’"une aggravation n’était dans l’intérêt de personne".

