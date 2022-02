https://fr.sputniknews.com/20220206/reveille-le-volcan-russe-ebeko-crache-une-spectaculaire-colonne-de-cendres--video--1055015069.html

Réveillé, le volcan russe Ebeko crache une spectaculaire colonne de cendres – vidéo

Après plusieurs mois de sommeil, le volcan Ebeko, dans les îles Kouriles à l'est de la Russie, est à nouveau entré en éruption ce 6 février, éjectant de... 06.02.2022, Sputnik France

Le volcan Ebeko s'est réveillé ce 6 février sur l'île Paramouchir, à l'est de la Russie.Une vidéo publiée sur les réseaux sociaux montre une colonne de fumée et de cendres monter haut malgré la neige.L'agence d'intervention pour les éruptions volcaniques au Kamtchatka prévient sur son site que les chutes de cendres pourraient potentiellement menacer les villes de Severo-Kourilsk, situées à sept km du volcan, Petropavlovsk-Kamtchatski, à 315 km, et le village d'Ozernovski, à 90 km.La dernière éruption s'est produite en octobre dernier. Il avait alors éjecté une colonne de cendres de deux km de haut et libéré un panache qui s’était étendu sur cinq km.En août, des cendres avaient été éjectées à 3,7 km de haut, le panache se déplaçant vers le sud-est sur 10 km.

