Un médecin du Val-de-Marne violenté en pleine consultation par un patient mécontent - photo

Mécontent de ne pas obtenir un arrêt de travail, un jardinier s’en est pris à un médecin du Val-de-Marne en lui assénant plusieurs coups au visage. "On m'a... 06.02.2022, Sputnik France

2022-02-06T12:44+0100

2022-02-06T12:44+0100

2022-02-06T12:44+0100

Un docteur de Créteil, dans le Val-de-Marne, a été agressé par un patient lors d’une consultation de médecine du travail, rapporte France Bleu. Les faits se sont produits le 4 février.Selon la radio, un agent des jardins de la ville lui a signalé un accident le faisant souffrir d’un mal d’épaule. Mais lorsqu’il est reparti de la consultation avec une simple limitation d’activité, notamment de port de charge lourde pour une durée de six mois, il a décidé de ne pas en rester là.L’individu a ainsi réclamé une limitation concernant les objets vibrants, comme une tondeuse ou une tronçonneuse, d’après le média. Cependant, le docteur lui a assuré que son mal n’était pas suffisant pour cela. C’est à ce moment que la situation s’est dégradée.Le jardinier, pour sa part, a noté que c’était le docteur qui l’avait attaqué le premier.Plusieurs coups portésLa victime, qui a reçu une dizaine de coups, a eu 12 jours d’ITT. La source a publié sa photo montrant des blessures à l'œil, à la pommette et au menton.Des cas à répétition?D’après les données de l’Observatoire de la sécurité des médecins, relayées par France Bleu, l’Île-de-France occupe la deuxième place parmi les régions les plus violentes envers le personnel soignant. En 2021, elle compte environ 135 agressions signalées.

