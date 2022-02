https://fr.sputniknews.com/20220206/un-moyen-de-rendre-les-cremes-solaires-non-toxiques-decouvert-par-des-chercheurs-russes-1055014908.html

Un moyen de rendre les crèmes solaires non toxiques découvert par des chercheurs russes

Un moyen de rendre les crèmes solaires non toxiques découvert par des chercheurs russes

Ce n’est pas un secret, une longue exposition aux rayons UV affecte la peau. De nombreuses personnes utilisent donc des crèmes solaires contenant des filtres ultraviolets. Cependant, certaines recherches ont constaté que ceux-ci ne répondaient pas aux exigences de sécurité.Une équipe de scientifiques de l'Académie des sciences de Russie et de l'Université d'État Lomonossov de Moscou suggèrent d'utiliser de nouveaux ingrédients actifs dans les produits cosmétiques de protection solaire: les phosphates de cérium tétravalents.Les résultats de leur étude ont été publiés fin janvier dans la revue Journal of Materials Chemistry B.Une alternative plus sûreAprès avoir mené de minutieuses études, les scientifiques ont découvert que ces substances pouvaient être utilisées comme protection contre les rayons UV.Leur efficacité est comparable à celle des oxydes de titane et de zinc, employés dans presque toutes les crèmes actuelles, mais en étant plus respectueux de l'environnement.Citée dans un communiqué publié sur le site de l'Académie des sciences de Russie, Taissia Kozlova, responsable du projet, a commenté:«Dans notre groupe de recherche, nous avons synthétisé pour la première fois un certain nombre de phosphates de cérium tétravalents, et une analyse minutieuse de leurs propriétés nous a amenés à penser qu'ils pourraient s'avérer être des filtres UV prometteurs».En outre, elle a souligné que même à des concentrations élevées, les phosphates de cérium n'étaient pas toxiques pour les cellules humaines:«En leur présence, la survie des cellules sous rayonnement UV est significativement augmentée».

