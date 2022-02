https://fr.sputniknews.com/20220206/une-photo-de-johnson-avec-une-biere-lors-dune-soiree-en-plein-confinement-fait-surface--1055011234.html

Une photo de Johnson avec une bière lors d’une soirée en plein confinement fait surface

La police britannique a reçu une photo où Boris Johnson tient une bière lors de sa soirée d’anniversaire en plein confinement en juin 2020, rapporte le Daily... 06.02.2022, Sputnik France

Un nouveau volet dans l’affaire des soirées de Boris Johnson durant le confinement. La révélation d’une photo où le Premier ministre britannique apparait avec une bière à la main lors de l’un de ces événements semble enfoncer le clou.Selon le Daily Mirror, ce cliché qui vient des documents de l’enquête menée par la haute fonctionnaire Sue Gray, et qui a été transmis à la police, a été pris lors de la fête organisée pour l’anniversaire du chef du gouvernement en juin 2020.La photo le montre levant une canette d'Estrella à côté du chancelier Rishi Sunak dans la salle du cabinet de Downing Street alors qu'il porte un toast vers la caméra. Elle aurait été prise par un photographe officiel payé par les contribuables, raison pour laquelle "le public a parfaitement le droit de voir les photos", a estimé la cheffe adjointe du parti travailliste, Angela Rayner, citée par le quotidien.D’après Sky News, Downing Street a refusé de commenter mais a admis en janvier 2022 qu’"un petit nombre d’employés se sont brièvement réunis" le 19 juin 2020, lors d'une fête d'anniversaire surprise organisée par Carrie, la compagne de M.Johnson. Il a toutefois été affirmé que ce dernier n'était resté que 10 minutes. Une durée bien inférieure à celle évoquée dans divers témoignages cités par la presse britannique.À l’époque, le pays venait de commencer à sortir du confinement strict, dont les règles avaient été assouplies le 15 juin pour autoriser les rassemblements jusqu’à six personnes uniquement à l’extérieur.Selon l’avocat Adam Wagner, spécialistes des lois Covid, cette photographie "suggère fortement" que le Premier ministre a bien participé à ce rassemblement d’une trentaine de personnes selon la presse, et "a donc commis une infraction pénale", écrit le Mirror.Le jour même, les festivités se seraient poursuivies entre amis dans la résidence officielle, selon les sources citées par le quotidien. Une information qui a été démentie par le cabinet de Johnson, affirmant qu’il s’agissait d’une réunion de plusieurs membres de la famille à l’extérieur.Près de 300 photos prises lors de telles soirées font partie de l’enquête.Affaire "partygate"Fin janvier, une partie de l’enquête de Sue Gray a été rendue publique, dénonçant "un manquement grave au respect des normes élevées attendues de ceux qui travaillent au sein du gouvernement, mais aussi des normes attendues de l'ensemble de la population britannique à l'époque". La publication du rapport dans son intégralité est pour l’heure impossible compte tenu d’une autre enquête menée par la police.Outre cette fête d’anniversaire, une soirée alcoolisée qui a eu lieu au 10 Downing Street, en mai 2020, a particulièrement attiré l’attention de la justice. Une centaine de personnes aurait été invitées par e-mail à prendre un verre dans le jardin. Selon des sources citées par les médias, seulement une trentaine y a réellement participé. Après avoir nié sa présence, le Premier ministre a fini par la confirmer, ajoutant avoir toutefois ignoré la nature réelle de l’événement.Bien que Boris Johnson ait plusieurs fois présenté publiquement ses excuses, les appels à sa démission continuent. Accusé par le chef de l'opposition travailliste Keir Starmer d'avoir changé plusieurs fois de version, il ne compte néanmoins pas quitter ses fonctions.

