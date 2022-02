https://fr.sputniknews.com/20220206/voici-le-prix-dun-diner-prive-avec-donald-trump-dans-sa-residence-de-floride-1055013314.html

Voici le prix d’un dîner privé avec Donald Trump dans sa résidence de Floride

Afin de financer la campagne de Donald Trump, un forum payant est prévu dans sa résidence de Floride. Le tarif le plus cher propose un dîner privé et une photo... 06.02.2022, Sputnik France

Ayant lancé sa campagne pour les élections de mi-mandat prévues pour novembre, Donald Trump invite les sympathisants du mouvement Make America Great Again (MAGA) à payer un prix exorbitant pour assister à un forum marqué par sa présence et celle des candidats républicains au Congrès.L’option la plus onéreuse, 250.000 dollars par couple ou 125.000 dollars par personne, comprend un dîner privé et une photographie avec lui, des places VIP au forum, ainsi que l’autorisation d’acheter un séjour de deux nuits dans sa résidence Mar-a-Lago à Palm Beach, en Floride.La carte d’invitation avec les tarifs a été relayée sur Twitter par un journaliste du New York Times. La tenue de l’événement est annoncée pour le 23 février. Intitulée "Reprendre le forum des candidats au Congrès", la soirée vise à collecter des fonds pour financer le comité d’action politique de Donald Trump, avance Business Insider.Le forfait le moins cher avec la présence de l’ex-Président (100.000 dollars par couple et 50.000 dollars par personne) permet de prendre une photo avec lui et d’avoir des places VIP lors du dîner avec les candidats au Congrès. Les contributeurs pourront également écouter les "commentaires" de Trump, et auront des places "prioritaires" au forum.Ceux qui payeront 50.000 dollars par couple pourront se faire photographier avec les candidats approuvés par Trump, mais pas avec lui. Pour autant, ses commentaires sont inclus dans le forfait, ainsi que des places "prioritaires", mais pas VIP, au dîner avec les candidats, de même que la réservation de places au forum.Le forfait de 25.000 dollars par couple offre la photographie et le dîner avec les candidats, sans pour autant disposer de places prioritaires.L’option au prix le plus modique, 5.000 dollars par couple et 3.000 dollars par personne, ne comprend que le dîner avec les candidats et les commentaires de Trump… sans garantie d’avoir une place au forum.Il est possible de refuser l’invitation mais les réfractaires sont appelés à faire une contribution afin de soutenir MAGA.La campagne électoraleFin janvier, Trump avait approuvé 49 candidats, 14 pour le Sénat et 35 pour le Congrès. La valeur totale des sept comités de collecte de fonds liés à Trump, dont MAGA, s'élève à près de 143 millions de dollars, selon le Financial Times. Ne reconnaissant toujours pas sa défaite en 2020 qui résulte pour lui d’une fraude électorale, il se montre déterminé à prendre sa revanche.Après avoir organisé plusieurs meetings en 2021, il a tenu le 15 janvier 2022 le "Save America Rally" ("Rassemblement pour sauver l’Amérique") en Arizona. Ce bastion des Républicains pendant plusieurs décennies avait attribué la majorité de ses votes à Joe Biden. Donald Trump est devenu le premier candidat républicain à ne pas le remporter en 24 ans.

2022

Actus

