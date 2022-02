https://fr.sputniknews.com/20220207/bumble-rachete-lapplication-francaise-de-rencontres-fruitz-1055031071.html

Bumble rachète l'application française de rencontres Fruitz

Bumble rachète l'application française de rencontres Fruitz

L'application américaine de rencontres Bumble a annoncé lundi le rachat de sa rivale française Fruitz, sa première acquisition qui doit lui permettre de... 07.02.2022, Sputnik France

2022-02-07T16:16+0100

2022-02-07T16:16+0100

2022-02-07T16:16+0100

application

france

états-unis

rachat

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/104034/91/1040349139_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_c457eb659c2ccdc5b475618c89cab299.jpg

Les termes financiers de l'opération n'ont pas été divulgués.Lancée en 2017, Fruitz est une application de rencontres utilisée dans toute l'Europe qui fonctionne sur le modèle "freemium", avec un accès libre mais certaines fonctionnalités payantes. Elle est très populaire auprès de la "génération Z", regroupant les personnées nées entre 2000 et 2010.L'application permet aux utilisateurs de cibler leurs préférences en matière de rencontres à travers quatre métaphores de fruits - cerises, raisins, pastèques et pêches.Le rachat de Fruitz permet à Bumble de s'attaquer à son rival Match Group, qui dispose d'une longueur d'avance pour avoir été le premier à se lancer dans le secteur des rencontres en ligne.Bumble offre actuellement son application de rencontres Badoo en Europe occidentale, en concurrence avec des sites comme eHarmony et CharmDate.com."Badoo est l'une des applications de rencontre les plus téléchargées en Europe occidentale, et Bumble y a également connu une forte croissance", a déclaré Whitney Wolfe Herd, directrice générale de Bumble, dans un communiqué.De son côté, Match a annoncé au début du mois prévoir de lancer son site de rencontres Hinge dans certains pays européens au cours du deuxième trimestre.En dépit de l'amélioration sanitaire dans de nombreux pays, les applications de rencontres ne s'attendent pas à un regain immédiat de l'activité, la pandémie et les restrictions sanitaires associées continuant de freiner les rendez-vous.Match a ainsi revu à la baisse ce mois-ci ses prévisions de chiffre d'affaires pour l'ensemble de l'année.

france

états-unis

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

application, france, états-unis, rachat