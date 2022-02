https://fr.sputniknews.com/20220207/chaos-sur-les-champs-elysees-apres-la-victoire-du-senegal-lors-de-la-can--video-1055026858.html

Chaos sur les Champs-Élysées après la victoire du Sénégal lors de la CAN – vidéo

Chaos sur les Champs-Élysées après la victoire du Sénégal lors de la CAN – vidéo

Une nouvelle nuit de violences en plein coeur de Paris. Les supporters ont afflué sur les Champs-Élysées après la victoire du Sénégal lors de la Coupe... 07.02.2022, Sputnik France

Le Sénégal a remporté sa première Coupe d'Afrique des Nations aux dépens de l'Égypte, qu'elle a battue aux tirs au but (4 tirs à 2, 0-0 après prolongation), dimanche en finale au stade d'Olembé à Yaoundé. Peu après, les supporters sénégalais ont inondé les Champs-Élysées pour fêter cette victoire.Toutefois, comme pour l’Algérie en 2019, les célébrations ont dégénéré.Plusieurs centaines de supporters ont bloqué le rond-point de l’Étoile. Les réjouissances ont été accompagnées de jets de pétards.Des tirs de mortiers d’artifice ont visé des policiers, d'après les images captées par le journaliste indépendant Clément Lanot.La police a fait usage de gaz lacrymogènes pour tenter de disperser la foule.La Brigade de répression de l'action violente motorisée (BRAV-M) est intervenue sur les Champs-Élysées en recourant également aux gaz lacrymogènes, faisant fuire des supporters, comme l’écrit le journaliste.La foule s’est éparpillée vers 2h du matin.Plusieurs débordements durant la CANCe mois-ci, des heurts ont déjà eu lieu après le quart de finale entre l'Algérie et la Tunisie. Des supporters algériens ont bravé l’arrêté préfectoral pour célébrer la victoire de leur équipe le 18 décembre. Des incidents ont éclaté avec les forces de l’ordre sur les Champs-Élysées.Une scène pareille s’est produite en 2019. À la suite de la victoire de l'Algérie en finale de la CAN contre le Sénégal, plusieurs milliers de personnes se sont rassemblées le 11 juillet. Des projectiles ont été lancés sur les CRS, des magasins situés à proximité des Champs-Élysées ont été pillés, plusieurs vitrines ont été brisées. Les forces de l'ordre ont fait usage de gaz lacrymogènes au cours de la soirée pour repousser la foule.

