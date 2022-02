https://fr.sputniknews.com/20220207/critique-du-neoliberalisme-la-communication-en-entreprise-repose-sur-une-vision-mecaniste-1055028798.html

Critique du néolibéralisme: "la communication en entreprise repose sur une vision mécaniste"

Critique du néolibéralisme: "la communication en entreprise repose sur une vision mécaniste"

Pourquoi le dirigeant parle-t-il tant? Que dit-il? Ce qu’il dit a-t-il le même sens pour tous? Qu’est-ce que son attitude entraîne pour les autres personnes?.. 07.02.2022, Sputnik France

Depuis son apparition après la Seconde Guerre mondiale en Amérique du Nord, le management néolibéral traditionnel a cultivé autour de l’image du leader de véritables cultes de l’individu exceptionnel, du héros créateur et demi-dieu et du bâtisseur d’organisations.Ainsi, dans le cadre de cette culture de quasi "déification" du leader et du gestionnaire, comment s’organise la communication au sein de l’entreprise? Comment s’intègre-t-elle dans la dynamique qui régit les organisations en vue de la réalisation des tâches, notamment celles liées à la production et à la distribution? Quelles sont les informations utiles à l’accomplissement des tâches? Quel est le canal le plus adéquat pour transmettre un ordre en entreprise?"Une vision mécaniste""Pensée comme un outil de production par le management néolibéral, la communication en entreprise repose sur une vision mécaniste qui évacue complètement la dimension humaine, alors que normalement elle doit, par cette dimension, sous-tendre toutes les relations entre dirigeants et dirigés", explique le professeur Omar Aktouf.Et d’ajouter qu’"en théorie de gestion néolibérale, la communication correspond à la représentation de l’organisation comme machine, dont les premiers auteurs classiques comme Taylor et Fayol sont les fondateurs. Néanmoins, chez des penseurs contemporains comme Mintzberg, la communication découle d’une vision mécaniste plus sophistiquée qui compare l’organisation à un cerveau ou à un ordinateur ou encore à une configuration, supposant que l’émetteur fait quelque chose au receveur à travers le message qu’il envoie".Dans ces conditions, continue-t-il, "il y a lieu de constater que l’organisation est alors divisée entre ceux qui savent, les leaders, et ceux qui réalisent, les travailleurs - entre ceux qui émettent et ceux qui reçoivent les messages, les décodent et les exécutent. Ainsi, nous retrouvons la même division du travail qui concentre le pouvoir absolu et légitime entre les mains de la direction qui délègue des responsabilités à certains membres de l’organisation".Communiquer, c’est "mettre en commun"

