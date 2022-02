https://fr.sputniknews.com/20220207/grosse-suisse-molle-nathalie-loiseau-recadree-pour-des-propos-inacceptables-1055027230.html

"Grosse Suisse molle": Nathalie Loiseau recadrée pour des propos "inacceptables"

"Grosse Suisse molle": Nathalie Loiseau recadrée pour des propos "inacceptables"

L'ambassadeur de Suisse à Paris a protesté samedi contre les propos "inacceptables" de l'eurodéputé Nathalie Loiseau, qui a déclaré que l'Union européenne ne... 07.02.2022, Sputnik France

2022-02-07T13:09+0100

2022-02-07T13:09+0100

2022-02-07T13:09+0100

france

ukraine

nathalie loiseau

union européenne (ue)

suisse

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/104301/87/1043018778_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_2a14323d03da1b2d321372cb585dcd23.jpg

"Je suis d'accord sur tout avec Nathalie Loiseau, nous faisons les mêmes choses: aider l'Ukraine, amener les Russes à la table des négociations. J'aurais pu donner moi-même cet interview. Elle voulait pousser l'Union européenne à faire plus", a déclaré à l'AFP l'ambassadeur, Roberto Balzaretti. De retour de Kiev, Mme Loiseau (LREM) a déclaré à l'hebdomadaire Le Point: "face à Moscou, l'Europe ne doit pas être une grosse Suisse molle", avant de tweeter le lien de l'article.L'ambassadeur a alors répondu sur le compte Twitter de l'ambassade. "Merci d'évoquer la #Suisse. Depuis des décennies, nous oeuvrons pour la paix et la sécurité, en Europe et dans le monde. Avec discrétion et détermination, aux côtés de nos partenaires, comme la France et l'UE, et dans les enceintes multilatérales".M. Balzaretti, ex-secrétaire d'Etat aux affaires européennes, a précisé à l'AFP ne pas vouloir gonfler la polémique, revendiquant une "réaction équilibrée" et affirmant être "tout à fait prêt à discuter" avec Nathalie Loiseau sur la façon de gérer la crise entre les Occidentaux et la Russie. Les Occidentaux accusent Moscou depuis fin 2021 d'avoir massé des dizaines de milliers de soldats aux frontières de l'Ukraine en vue d'une potentielle invasion, ce que la Russie dément, affirmant vouloir seulement garantir sa sécurité.

france

ukraine

suisse

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

AFP https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/102063/47/1020634774_0:0:2803:2804_100x100_80_0_0_78e03485ad11abba8b543afec9f32666.jpg

AFP https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/102063/47/1020634774_0:0:2803:2804_100x100_80_0_0_78e03485ad11abba8b543afec9f32666.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

AFP https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/102063/47/1020634774_0:0:2803:2804_100x100_80_0_0_78e03485ad11abba8b543afec9f32666.jpg

france, ukraine, nathalie loiseau, union européenne (ue), suisse