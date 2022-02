https://fr.sputniknews.com/20220207/himalaya-sept-soldats-indiens-pris-au-piege-dans-une-avalanche-1055033128.html

Himalaya: sept soldats indiens pris au piège dans une avalanche

Sept membres de l'armée indienne, qui faisaient partie d'une patrouille, auraient été pris dans une avalanche dans la zone de haute altitude de l'Arunachal... 07.02.2022, Sputnik France

Une opération de recherche et de sauvetage a été lancée. "Des équipes spécialisées ont été transportées par avion pour aider dans les opérations de sauvetage", a déclaré, lundi, l'armée indienne dans un communiqué.Selon des médias indiens, la région connaît des intempéries avec de fortes chutes de neige depuis quelques jours.New Delhi et Pékin se disputent la partie septentrionale de l'Arunachal Pradesh, alors que les sessions de discussions militaires et diplomatiques lancées entre les deux pays en 2021 ont échoué à trouver une issue mutuellement acceptable.

