Macron s'est entretenu avec Biden avant son voyage à Moscou

Emmanuel Macron a de nouveau échangé dimanche avec Joe Biden dans une "logique de coordination" avant le voyage du président français en Russie et en Ukraine... 07.02.2022, Sputnik France

Emmanuel Macron doit rencontrer lundi au Kremlin le président russe Vladimir Poutine pour discuter de la crise ukrainienne, avant une deuxième étape mardi à Kiev pour s'entretenir avec le président ukrainien Volodimir Zelenski.Selon la Maison blanche, les deux dirigeants "ont discuté des efforts diplomatiques et de dissuasion en cours en réponse au renforcement militaire continu de la Russie aux frontières de l'Ukraine, et ont affirmé leur soutien à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de l'Ukraine".Ils "resteront en contact et poursuivront leurs consultations avec nos alliés et partenaires, y compris l'Ukraine", a ajouté la présidence américaine.Joe Biden doit recevoir lundi le chancelier allemand Olaf Scholz.Récents entretiens Macron-PoutineMM.Poutine et Macron se sont déjà parlé par téléphone le 28 et le 31 janvier.Le 28 janvier, la discussion a surtout porté sur les garanties de sécurité durables et juridiquement fixées à accorder à la Russie, y compris dans le contexte des pourparlers russo-américains tenus à Genève le 10 janvier et d'une réunion au sein du Conseil Russie-Otan organisée à Bruxelles le 12 janvier.Lors de la conversation du 31 janvier, elle aussi consacrée aux garanties de sécurité et à la crise en Ukraine, le dirigeant russe a informé son homologue français que Moscou était en train d’analyser les réponses écrites des États-Unis et de l’Otan.

