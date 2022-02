https://fr.sputniknews.com/20220207/madagascar-lue-vient-en-aide-aux-personnes-touchees-par-le-cyclone-batsirai-1055032472.html

Madagascar: l'UE vient en aide aux personnes touchées par le cyclone Batsirai

La Commission européenne (CE) a annoncé, lundi, la mobilisation d'une aide d'urgence à la population de Madagascar, frappé samedi par le puissant cyclone... 07.02.2022, Sputnik France

Une première équipe formée de cinq experts de la protection civile européenne de France, de Finlande et de Suède et d’un agent de liaison de la Commission a été constituée pour se rendre dans les zones touchées cette semaine, en vue d’apporter son expertise, notamment dans la logistique humanitaire, l'eau et l'assainissement, et la santé, indique la CE.L'équipe de l'UE évaluera l'ampleur et la gravité des besoins immédiats et des principaux défis opérationnels pour guider la réponse d'urgence de l'UE.En outre, la France et l'Allemagne ont proposé une aide d'urgence via le mécanisme de protection civile de l'UE suite à une demande d'assistance des autorités malgaches.L'assistance consiste, selon la Commission, en deux modules d'épuration d'eau conformément à la demande d'assistance formulée par les autorités malgaches. Aussi, le satellite d'urgence de l'UE Copernicus soutient les intervenants d'urgence sur le terrain avec des images spatiales détaillées de l'étendue des dégâts dans les régions touchées.La tempête a provoqué des pluies torrentielles, des vents violents, des glissements de terrain et des ondes de tempête dans les zones situées sur la trajectoire du cyclone sur l'île de l'océan Indien, provoquant l'évacuation des personnes de leurs maisons en raison d'inondations soudaines, ainsi que des dommages aux infrastructures et aux cultures.Selon les chiffres provisoires, le cyclone Batsirai a fait 10 morts, touché jusqu'à 250.000 personnes et devrait avoir un impact humanitaire important sur les populations vulnérables. Au moment où le cyclone Batsirai a touché terre samedi soir, la population de la grande île de l'océan Indien se remettait encore de la tempête tropicale meurtrière Ana fin janvier.

avec Maghreb Arabe Presse

avec Maghreb Arabe Presse

Actus

avec Maghreb Arabe Presse

