Poutine remercie Macron pour ses efforts en vue de régler les rapports entre Moscou et l'Otan

L'administration française actuelle déploie des efforts non négligeables en vue d'assurer la sécurité en Europe et de régler la crise dans les rapports entre la Russie à l'Otan, a déclaré Vladimir Poutine en conférence de presse conjointe avec son homologue français Emmanuel Macron en visite à Moscou.Reprochant de nouveau à l'Otan et à Washington de faire la sourde oreille aux propositions de Moscou sur les garanties de sécurité en Europe, le chef du Kremlin a estimé que certaines idées exprimées par M.Macron lors des négociations à Moscou pourraient permettre d'avancer dans ce domaine:Situation en UkraineIl a d'ailleurs indiqué avoir attiré l'attention du dirigeant français aux violations des droits de l'homme en Ukraine et déploré la réticence de Kiev à implémenter les accords de Minsk destinés à résoudre le conflit dans le Donbass.Dans le même temps, M.Poutine a constaté que Moscou et Paris étaient solidaires quant à la nécessité de préserver et relancer le Plan d'action global commun (PAGC) pour le programme nucléaire iranien.Les deux Présidents se sont mis d'accord pour s'entretenir à nouveau par téléphone à l'issue de la visite d'Emmanuel Macron à Kiev programmée pour le 8 janvier, a fait savoir le chef du Kremlin.

