Poutine s'entretient avec Macron au Kremlin

Les négociations entre Vladimir Poutine et Emmanuel Macron se déroulent au Kremlin ce lundi 7 février. Selon la présidence russe, les discussions s'annoncent... 07.02.2022, Sputnik France

2022-02-07T16:55+0100

2022-02-07T16:55+0100

2022-02-07T18:29+0100

La situation autour de l'Ukraine et les propositions russes concernant la sécurité en Europe sont les principaux sujets à aborder lors des négociations entre les deux dirigeants, a fait savoir le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov.Au début de l'entretien, le Président russe a remercié son homologue français pour la "participation infaillible" de son pays au développement des décisions clés pour la sécurité européenne.Il a souligné que Moscou et Paris avaient des "préoccupations communes" en la matière. Pour sa part, M.Macron a estimé que les discussions actuelles devaient permettrait d'"éviter la guerre" et d'amorcer une "désescalade" dans la crise russo-occidentale au sujet de l'Ukraine:Selon lui, dialoguer avec la Russie est le premier moyen de garantir la stabilité et la sécurité européennes. Mardi, M.Macron se rendra en Ukraine pour être reçu par Volodymyr Zelensky.

