RT bloqué en Allemagne, menacé en France, conséquence d’un "fascisme gris"?

Tour à tour, deux événements ont ébranlé la sphère médiatique européenne. Le 1er février dernier, faute d’autorisation de diffusion, la Commission d’enregistrement et de surveillance du régulateur allemand des médias, le MABB (Medienanstalt Berlin-Brandenburg), a interdit la diffusion de la chaîne russe RT DE dans le pays. Deux jours plus tard, Challenges a publié un article dans lequel il indique que son homologue français, l’Arcom (Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique), avait lancé une enquête sur le traitement de certaines informations par RT France, "financée par le budget de l’État russe".Concours de circonstances ou mouvement organisé? Pour Édouard Husson, auteur de Paris-Berlin, la survie de l’Europe (Éd. Gallimard), cette décision s’inscrit dans un "contexte occidental de raidissement des gouvernements, des puissances d’argent et des gens exerçant l’hégémonie culturelle".Challengesaffirme qu’en France, ce sont "plusieurs associations" qui reprochent à RT France sa couverture de la crise des Gilets jaunes, ainsi que celle de la situation en Centrafrique et en Syrie.Macron, 400 millions aux médiasAux manettes de l’Union européenne depuis le 1er janvier dernier, Paris aura fort à faire, car "les attaques se multiplient contre l’indépendance de la justice, la liberté d’expression et de la presse, le droit de manifester", estime Amnesty International. Un défi de taille en Europe où "L’Occident “soixante-huitard” est en fin de vie", estime l’avocat.Faisant fi des inquiétudes de l’ONG, le Président de la République pourrait bien être tenté de transposer à l’échelle européenne la logique de contrôle de l’information qu’il a mise en place en France. Après la loi relative à la lutte contre la manipulation de l’information promulguée en 2018 ou la tentative avortée de punir la "haine en ligne", une commission anti-fake news, récemment lancée par Emmanuel Macron, œuvre désormais dans l’Hexagone pour traquer le "complotisme" et les soi-disant fausses infos.Après l’interdiction à RT de diffuser en Allemagne, la Fédération internationale des journalistes (FIJ) a exhorté les autorités "à ne pas utiliser les médias comme ballon de football politique" et les gouvernements du monde entier à "ne pas utiliser les médias comme une arme politique et à donner aux journalistes un accès à l’information".Pour RT Allemagne, pas de solutions en vueMalgré la coïncidence du calendrier d’attaques "parallèles" contre la chaîne RT de part et d’autre du Rhin, l’auteur de Paris-Berlin, la survie de l’Europe ne veut pas y voir la conséquence d’une évolution dans la relation franco-allemande. "Non, n’allons pas chercher trop loin", prévient-il.Le Kremlin n’est de son côté pas resté de marbre face à ces événements. En réponse à l’arrêt de la diffusion de RT DE, il a fermé le bureau de la Deutsche Welle en Russie et annulé les accréditations de tous les employés de son bureau russe. Néanmoins, une source au ministère russe des Affaires étrangères a déclaré à Sputnik que "si l’Allemagne changeait sa position sur RT DE, la Russie réagirait positivement". Il a par ailleurs signalé que lors de la visite à Moscou le 18 janvier dernier de la ministre allemande des Affaires étrangères, Annalena Baerbock, des moyens de sortir de la crise autour de RT DE avaient été proposés, mais que "Berlin avait refusé d’en discuter".

