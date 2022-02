https://fr.sputniknews.com/20220207/toshiba-prevoit-desormais-de-se-scinder-en-deux-societes-au-lieu-de-trois-1055029290.html

Toshiba prévoit désormais de se scinder en deux sociétés au lieu de trois

Le conglomérat japonais Toshiba a annoncé lundi envisager une scission en deux sociétés indépendantes, au lieu des trois prévues initialement. 07.02.2022, Sputnik France

Toshiba souhaite désormais regrouper dans une seule entité ses activités liées aux appareils électroniques et au stockage de données avec sa division de puces-mémoires.Le conglomérat désirait auparavant regrouper ses activités d'énergie et d'infrastructures dans une seule entité, les activités liées aux appareils électroniques et au stockage de données dans une autre, alors qu'une troisième entreprise aurait géré l'activité de puces-mémoires.Toshiba prévoit également d'augmenter le retour aux actionnaires à 300 milliards de yens (environ 2,3 milliards d'euros) au cours des deux prochaines années, alors qu'il visait auparavant un rendement de 100 milliards de yens.Cette scission en deux sociétés indépendantes permettrait de réduire les coûts par rapport à une scission en trois entités, mais certains investisseurs soupçonnent que ce nouveau plan est conçu pour permettre à Toshiba d'éviter un vote des actionnaires, qui aurait dû être soutenu par au moins deux tiers d'entre eux.

