Vaccin Novavax: la nouvelle arme du gouvernement pour convaincre les derniers récalcitrants?

L’arrivée en France du vaccin de Novavax est imminente. La mise sur le marché de ce cinquième sérum a-t-elle de quoi convaincre les derniers réfractaires à... 07.02.2022, Sputnik France

2022-02-07T18:14+0100

2022-02-07T18:14+0100

2022-02-07T18:14+0100

Après Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Johnson&Johnson, voici… Novavax. Produit par le laboratoire américain Novavax, le vaccin Nuvaxovid sera disponible en France dans les semaines qui viennent.La commercialisation de ce cinquième sérum sera-t-elle de nature à convaincre les 4,4 millions de Français non vaccinés? C’est en tout cas le pari du gouvernement et des autorités sanitaires, la Haute autorité de Santé (HAS) ayant autorisé l’utilisation de Nuvaxovid le 14 janvier dernier.Pour la vaccinologue, directrice de recherche à l’Inserm et présidente du Comité scientifique sur les vaccins Covid-19 (Covireivac), les résultats de Nuvaxovid sont en tout cas "très prometteurs". Celui-ci utilise une technique plus "classique", sans virus ni ARN messager mais à base de protéines recombinantes associées à un adjuvant, à l’image des vaccins contre l’hépatite B ou la coqueluche.

