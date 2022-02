https://fr.sputniknews.com/20220207/varsovie-confirme-le-renforcement-de-la-presence-militaire-us-en-pologne-1055019940.html

Varsovie confirme le renforcement de la présence militaire US en Pologne

La Pologne a confirmé l’arrivée de 1.700 soldats américains sur son territoire. Ces forces seront stationnées près de la frontière ukrainienne. 07.02.2022, Sputnik France

Alors que la Pologne s’apprête à s’engager dans un pacte de sécurité trilatéral avec l’Ukraine et le Royaume-Uni, Varsovie a confirmé que des troupes américaines supplémentaires seraient bien déployées sur son territoire.Les forces seront en particulier envoyées dans le sud-est du pays, près de la frontière avec l’Ukraine, a déclaré le ministre de la Défense nationale de la République Mariusz Blaszczak.Dans un message Twitter, le haut responsable a précisé que ce déploiement avait bien à voir avec la montée des tensions autour de l’Ukraine, mettant en garde contre toute "agression" contre son voisin.Au total, le ministre a salué l’arrivée de 1.700 militaires américains supplémentaires. Certains sont d’ores et déjà arrivés à l’aéroport Rzeszow-Jasionka, à moins d’un centaine de kilomètres de la frontière ukrainienne.Tensions à l’estFin janvier, le Pentagone avait mis en état d’alerte 8.500 militaires, dans l’optique de possible déploiement à l’est. Le porte-parole du Pentagone, John Kirby, avait notamment accusé la Russie de ne pas avoir "l’intention d’amorcer une désescalade" autour de l’Ukraine.Le haut responsable américain avait par la suite précisé que des troupes seraient envoyées en Roumanie, en Pologne et en Allemagne. Il avait néanmoins souligné que ces forces n’avaient pas vocation à "combattre en Ukraine", mais plutôt à "apporter un soutien" aux alliés dans la région.La Russie a réagi à ces récents déploiements, accusant Washington de faire encore monter la tension dans la région. Depuis plusieurs mois, le Kremlin déplore les accusations américaines sur les "actions agressives" de la Russie vis-à-vis de Kiev. Une rhétorique qui ne sert qu’à envoyer davantage de matériel et d’hommes de l’Otan près des frontières russes, selon Moscou.Fin janvier, le Président ukrainien avait lui-même relativisé la menace russe, assurant que la situation était "sous contrôle" et qu’il n’y avait "pas de raison de paniquer". Dans l’entourage présidentiel, beaucoup reprochent désormais aux États-Unis d’exagérer la menace, pour des raisons politiques, rapportait récemment le Washington Post.

