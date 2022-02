Du 11 au 27 février, les rues de Nice s’animeront de festivités étonnantes destinées à chasser l’hiver. Les habitants de la ville et les visiteurs apprécieront... 08.02.2022, Sputnik France

Préparatifs au carnaval de Nice

Du 11 au 27 février, les rues de Nice s’animeront de festivités étonnantes destinées à chasser l’hiver. Les habitants de la ville et les visiteurs apprécieront les défilés de chars fleuris (corso carnavalesque) et des batailles de fleurs, des concerts de rue, une grande foire et des bals populaires.