https://fr.sputniknews.com/20220208/abus-sexuels-lancien-pape-benoit-xvi-reconnait-des-erreurs-1055047422.html

Abus sexuels: l'ancien pape Benoît XVI reconnaît des "erreurs"

Abus sexuels: l'ancien pape Benoît XVI reconnaît des "erreurs"

L'ancien pape Benoît XVI reconnaît dans une lettre avoir commis des "erreurs" dans la gestion de dénonciations d'abus sexuels sur des mineurs à l'époque où il... 08.02.2022, Sputnik France

2022-02-08T16:09+0100

2022-02-08T16:09+0100

2022-02-08T16:09+0100

benoît xvi

vatican

abus sexuel

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/102219/33/1022193393_0:172:298:340_1920x0_80_0_0_eddc851d0841b79d4b9091217a2cafc7.jpg

Le rapport sur les allégations d'abus sexuels dans les archevêchés de Munich et Freising entre 1945 et 2019, commandé par l'Eglise au cabinet juridique munichois Westpfahl Spilker Wastl et rendu public le mois dernier, reproche au cardinal Joseph Ratzinger de ne pas avoir pris de mesures contre quatre ecclésiastiques soupçonnés d'abus sexuels.Si l'archevêque, devenu par la suite pape sous le nom de Benoît XVI et aujourd'hui âgé de 94 ans, ne répond pas dans sa lettre à ces accusations, quatre de ses collaborateurs les ont rejetées dans une étude rendue publique séparément.Dans sa lettre d'une page et demie rédigée en allemand, Benoît XVI se demande s'il doit demander le pardon divin pour ce qui a, et ce qui n'a pas été fait "par ma faute, par ma faute la plus grave".Il ne répond pas à la question qu'il se pose, mais se félicite que Dieu puisse accorder le pardon et ajoute que, quelles que puissent être ses fautes, il devra bientôt en répondre "à l'heure du jugement dernier".

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

benoît xvi, vatican, abus sexuel