Afghanistan: au moins 19 morts dans une avalanche à la frontière pakistanaise

Au moins 19 personnes sont mortes lundi dans une avalanche en essayant de traverser un col montagneux entre l'Afghanistan et le Pakistan, a annoncé un... 08.02.2022, Sputnik France

Plusieurs groupes de personnes tentaient de traverser la frontière lorsque la chute de neige s'est déclenché, a indiqué Najibullah Hassan Abdal, le directeur de l'information et de la culture pour la province de Kunar (est de l'Afghanistan), précisant que "dix-neuf corps ont été découverts pour le moment".Des secouristes sont actuellement à la recherche d'autres victimes et d'éventuels survivants, a ajouté le responsable cité par des médias internationaux.De nombreux Afghans tentent chaque jour de traverser la frontière montagneuse avec le Pakistan, en quête d'un emploi ou de produits essentiels au commerce.Le Pakistan est actuellement en train d'achever la construction d'une clôture pour protéger sa frontière poreuse de 2.670 km avec l'Afghanistan, qui épouse la Ligne Durand, tracée par l'ancienne administration coloniale britannique.En 2015, plus de 250 personnes ont péri dans une série d'avalanches meurtrières en Afghanistan.

