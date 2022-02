https://fr.sputniknews.com/20220208/annulation-pour-la-2e-annee-du-carnaval-de-dunkerque-lun-des-plus-importants-de-france-1055043266.html

Annulation pour la 2e année du carnaval de Dunkerque, l'un des plus importants de France

Annulation pour la 2e année du carnaval de Dunkerque, l'un des plus importants de France

Le carnaval de Dunkerque, l'un des plus importants de France, a été annulé pour la deuxième année consécutive dans le contexte de l'épidémie de Covid-19

Aucun bal, ni défilé de "bande" -- des festivités de plusieurs semaines, et attirant habituellement plusieurs dizaines de milliers de visiteurs -- ne pourra avoir lieu, précisent-ils.La préfecture du Nord avait recommandé un peu plus tôt dans la journée leur annulation, les conditions n'étant "pas réunies" pour la tenue de tels événements.A la mi-décembre, la préfecture avait interdit toutes festivités carnavalesques jusqu'au 15 février, mais les maires avaient alors demandé une clause de revoyure, espérant pouvoir maintenir la fête la semaine de Mardi Gras, le 1er mars.La préfecture a rappelé lundi que le taux d'incidence dans le Nord restait "proche des 4.000 cas pour 100.000 habitants", et qu'"aujourd'hui encore, des gens décèdent du Covid à Dunkerque".Elle a aussi "recommandé aux habitants de ne pas organiser chez eux ce type de festivités".Le carnaval de Dunkerque avait été interrompu en 2020 et annulé en 2021.Dans le Sud, le carnaval de Nice, annulé en 2021, a en revanche été maintenu du 11 au 27 février.

