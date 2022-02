https://fr.sputniknews.com/20220208/arrestation-de-19-personnes-pour-vol-presume-de-petrole-au-nigeria-1055044052.html

Arrestation de 19 personnes pour vol présumé de pétrole au Nigeria

Le Corps nigérian de sécurité et de défense civile (NSCDC) a déclaré lundi avoir arrêté 19 personnes soupçonnées d'avoir volé du pétrole dans l'Etat méridional... 08.02.2022, Sputnik France

Les suspects ont été trouvés vendredi et samedi avec trois camions-citernes, un grand bateau en bois et de nombreux litres de produits pétroliers qui seraient du diesel fabriqué illégalement, a indiqué Abu Tambuwal, chef de l'agence paramilitaire nigériane dans cet Etat.Il a précisé que ses hommes ont procédé à ces arrestations et saisies pour soutenir la campagne du gouvernement de l'Etat contre les raffineries illégales, en partie responsables de la pollution par la suie dans l'Etat.L'officier a poursuivi que des enquêteurs du NSCDC interrogent actuellement les 19 suspects et qu'ils seraient poursuivis en justice s'ils étaient reconnus coupables.

