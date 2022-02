https://fr.sputniknews.com/20220208/canada-la-police-saisit-du-carburant-pour-mettre-fin-aux-manifestations-1055041261.html

Canada: la police saisit du carburant pour mettre fin aux manifestations

La police canadienne a annoncé lundi avoir saisi des milliers de litres de carburant et fait enlever un camion-citerne du convoi qui paralyse le centre-ville... 08.02.2022, Sputnik France

Le mouvement de grogne baptisé "convoi de la liberté" a commencé chez des chauffeurs-routiers transfrontaliers hostiles à la vaccination avant de s'étendre à des opposants à la politique du gouvernement du Premier ministre, Justin Trudeau.La police a dénombré 1.000 camions et 5.000 manifestants dans le centre-ville de la capitale fédérale canadienne ce week-end, une baisse par rapport au 3.000 camions et 10.000 à 15.000 contestataires rapportés le week-end précédent, a précisé Peter Sloly.Les hommes politiques et les policiers décrivent la situation à Ottawa comme un état de siège. Les manifestations se déroulent toutefois de manière pacifique.Le gouvernement canadien tiendra lundi une conférence de presse sur les manifestations. Justin Trudeau, qui est à l'isolement après avoir été testé positif au COVID-19, n'y participera pas.Pour des raisons de sécurité, le Premier ministre et sa famille ont quitté leur maison du centre-ville le week-end dernier pour une destination tenue secrète.

