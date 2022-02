https://fr.sputniknews.com/20220208/clement-beaune-rassure-sur-les-stocks-de-gaz-mais-non-sur-les-prix-de-lenergie-1055042757.html

Clément Beaune rassure sur les stocks de gaz mais non sur les prix de l’énergie

Clément Beaune rassure sur les stocks de gaz mais non sur les prix de l’énergie

"Il y a des stocks de gaz suffisants en France pour l’hiver, c’est clair", rassure Clément Beaune sur France 2, tout en détaillant que les prix de l’énergie... 08.02.2022, Sputnik France

Au lendemain de l’entretien entre Vladimir Poutine et Emmanuel Macron, le secrétaire d’État aux Affaires européennes a évoqué les réserves de gaz pour le reste de l’hiver. Il a vu un lien entre ces stocks et le conflit en Ukraine.Ce dernier, tout comme le thème d’une imminente invasion russe ressassé par les médias occidentaux et les États-Unis, demeure un sujet de vive préoccupation pour les Européens, bien que Moscou, tout comme Kiev, estiment que les rumeurs sur la menace russe soient exagérées.Les stocks sont suffisants, "c’est clair"M.Beaune a noté qu’il y avait "un chemin possible pour éviter un conflit et pour construire une désescalade". Il a cependant mentionné une présence militaire russe "aux portes de l’Ukraine" extrêmement forte et préoccupante.Il a précisé que l’hypothèse d’une escalade était moins probable après la rencontre des deux Présidents, mais que "le risque demeure très élevé".Moscou las de répéter qu’il ne menace personneMoscou a maintes fois rejeté les accusations de préparer l’invasion de l’Ukraine, en déclarant qu’il ne menaçait personne et n’avait pas l’intention d’attaquer qui que ce soit.Le Kremlin souligne que les déclarations sur "l’agression russe" sont utilisées comme prétexte pour déployer plus de matériel de guerre de l’Otan à proximité de ses frontières.De plus, la Russie a toujours honoré ses engagements contractuels relatifs aux livraisons de gaz en Europe et n’a jamais donné aucun prétexte pour en douter.

