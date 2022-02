https://fr.sputniknews.com/20220208/langoustines-esturgeon-viande-de-renne-avec-quoi-a-t-on-regale-macron-au-kremlin-1055042437.html

Langoustines, esturgeon, viande de renne: avec quoi a-t-on régalé Macron au Kremlin?

Langoustines, esturgeon, viande de renne: avec quoi a-t-on régalé Macron au Kremlin?

Alors qu’à la table des négociations Vladimir Poutine et Emmanuel Macron ont principalement débattu de la crise ukrainienne et de sécurité, le Kremlin a... 08.02.2022, Sputnik France

2022-02-08T12:24+0100

2022-02-08T12:24+0100

2022-02-08T13:47+0100

russie

france

emmanuel macron

vladimir poutine

kremlin

moscou

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/04/1054976010_0:0:3057:1721_1920x0_80_0_0_c1e770ddc6d70aa330798bd2c6efa904.jpg

Les échanges entre les Présidents russe et français à Moscou ayant duré plus de cinq heures le 7 février, une partie s’en est également déroulée autour d’un dîner.Le service de presse du Kremlin a révélé ce qu’il y avait au menu: langoustines aux pommes trempées, raviolis aux épinards ou encore soupe de cinq espèces de poisson et sorbet au gingembre. Pour le plat principal, les Présidents étaient invités à choisir entre un pavé d’esturgeon au ptitim et de la viande de renne aux patates douces et mûres sauvages.Comme dessert figurait une tarte aux poires avec de la glace à la vanille, indique le menu diffusé par la présidence russe.Quant au vin, la carte comprenait du Chardonnay et du Rebo 2015 de "Divnomorskoye Estates", domaine viticole se trouvant dans le kraï de Krasnodar.À la table des négociationsLa précédente rencontre entre les deux chefs d’État datant d’il y a deux ans, "de nombreuses questions se sont accumulées", a précisé ensuite Vladimir Poutine. Les deux Présidents se sont même tutoyés au 30e anniversaire du renouvellement des relations diplomatiques entre les deux pays.MM.Poutine et Macron se sont penchés sur les questions de sécurité, ainsi que sur la crise ukrainienne qui est apparue comme un sujet essentiel. Aujourd’hui, le Président français se déplace à Kiev pour s’entretenir avec Volodymyr Zelensky.À cet égard, les chefs d’État se sont accordés pour reparler du sujet par téléphone après la visite de M.Macron en Ukraine.Pendant leur conférence de presse conjointe, Emmanuel Macron a évalué les propositions russes sur les garanties de sécurité, indiquant qu'il y avait des "convergences" entre la France et la Russie.M.Poutine a de son côté assuré "tout faire pour trouver des compromis qui pourront satisfaire tout le monde".

russie

france

moscou

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Maria Balareva https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103486/88/1034868896_1167:468:1510:809_100x100_80_0_0_6b001d57ca5dde073027240b11d7f732.jpg

Maria Balareva https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103486/88/1034868896_1167:468:1510:809_100x100_80_0_0_6b001d57ca5dde073027240b11d7f732.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Maria Balareva https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103486/88/1034868896_1167:468:1510:809_100x100_80_0_0_6b001d57ca5dde073027240b11d7f732.jpg

russie, france, emmanuel macron, vladimir poutine, kremlin, moscou