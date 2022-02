https://fr.sputniknews.com/20220208/le-convoi-de-la-liberte-arrive-ce-week-end-a-paris-vers-un-bis-repetita-canadien-1055047923.html

Le Convoi de la liberté arrive ce week-end à Paris: vers un bis repetita canadien?

Un Convoi de la liberté, mouvement inspiré par les routiers canadiens, s’organise en France. Des rassemblements sont déjà fixés à Paris et à Bruxelles. Mais à... 08.02.2022, Sputnik France

Le Freedom Convoy qui paralyse la capitale canadienne depuis fin janvier a trouvé des adeptes en France où un mouvement identique est en train de s’organiser sur les réseaux sociaux. Le groupe Facebook Convoi de la liberté compte déjà plus de 250.000 membres.Sans revendications politiques ni antivaccinales, le mouvement appelle les citoyens à récupérer "leur liberté, leurs droits fondamentaux, le respect du référendum, l’accès inconditionnel aux soins, à l’éducation, à la culture et le respect des valeurs essentielles de notre Constitution", rapporte Libération.Des départs sont prévus le 9 février de Nice, Perpignan et Bayonne, le 10 de Brest et Quimper et enfin le 11 de Strasbourg, Lille, Cherbourg et Charleville-Mézières.Les organisateurs se proposent de bloquer Paris le 13 février puis de rejoindre Bruxelles le lendemain.Cependant, une différence est à noter entre les mouvements canadien et français.Florian, un routier militant de Rhône-Alpes, a ainsi signalé dans un direct du média Vécu que les routiers seront minoritaires sur le convoi: "Ce n’est pas un mouvement de camions."En France, on est salarié, on dépend du patronIl rappelle que contrairement au Canada, les routiers de l’Hexagone sont des salariés qui dépendent de leur patron:Des mouvements similaires aux Pays-Bas, en Allemagne et en AustralieAu Canada, après qu’environ 500 poids lourds ont envahi Ottawa le 29 janvier pour protester contre la nouvelle loi sur l’obligation vaccinale, le maire a déclaré l’état d’urgence.Des initiatives comparables ont été observées à Leeuwarden aux Pays-Bas, à Schwerin en Allemagne, ou encore à Canberra en Australie.

