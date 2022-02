https://fr.sputniknews.com/20220208/le-ministre-bresilien-de-la-sante-souligne-la-situation-dalerte-due-a-lomicron-1055043667.html

Le ministre brésilien de la Santé souligne la situation "d'alerte" due à l'omicron

Le ministre brésilien de la Santé, Marcelo Queiroga, a confirmé, lundi, la situation d'alerte due à la propagation du variant omicron du coronavirus... 08.02.2022, Sputnik France

Selon les données officielles, au cours des sept derniers jours, le nombre de cas cumulés a dépassé 1,2 million, portant le total depuis le début de la pandémie, il y a deux ans, à plus de 26,5 millions.Durant la semaine dernière, un nombre record de nouvelles infections a été enregistré en 24 heures, avec 298.408 cas recensés jeudi.Queiroga a souligné que le nombre de décès ces derniers jours "n'était pas autant proportionnel que lors du début de la pandémie, même avec la compilation samedi de 1.308 décès par coronavirus, un chiffre quotidien qui n'a pas été atteint depuis le 29 juillet dernier.Le Brésil est l'un des pays les plus durement touchés par la pandémie au monde, avec les États-Unis, et selon le dernier décompte, le pays de plus de 213 millions d’habitants a accumulé un total de 632.193 décès dus au covid-19.La situation générée par la variante omicron a de nouveau amené le système de santé à des niveaux critiques et le taux d'occupation des lits de soins intensifs a débordé dans le pays, au point que certains États, comme le District fédéral de Brasilia, ont oscillé entre 95 % et 100 % de capacité occupée au cours des deux dernières semaines.

