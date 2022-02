https://fr.sputniknews.com/20220208/le-president-colombien-entame-mercredi-une-tournee-en-europe-1055043121.html

Le président colombien entame mercredi une tournée en Europe

Le président colombien entame mercredi une tournée en Europe

Le président de la Colombie, Iván Duque, entame, mercredi à Luxembourg, une tournée européenne, au cours de laquelle il se rendra également à Paris et à... 08.02.2022, Sputnik France

2022-02-08T12:50+0100

2022-02-08T12:50+0100

2022-02-08T12:50+0100

ivan duque

colombie

europe

tournée

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/18991/81/189918149_0:281:3000:1969_1920x0_80_0_0_1113b9d9aff8a48af7fcb9536990f56b.jpg

Le chef d'Etat visitera également Strasbourg où il participera à la session plénière du Parlement européen, avant de se rendre à La Haye.Invité par le Premier ministre luxembourgeois, Xavier Bettel, Duque effectuera une visite de travail dans ce pays les 9 et 10 février, selon un communiqué du gouvernement luxembourgeois relayé par le quotidien El Heraldo.Le président colombien sera accompagné notamment des ministres des Finances, José Manuel Restrepo, de l’Environnement et développement durable, Carlos Eduardo Correa, et du Transport, Ángela María Orozco.Duque et Bettel tiendront une réunion de travail qui portera principalement sur les relations bilatérales et les relations entre l'Union européenne et la Colombie, ainsi que sur l'actualité politique et économique européenne et internationale. Le président colombien rencontrera également le président de la Chambre des députés luxembourgeoise, Fernand Etgen.Après son séjour à Luxembourg, Duque devrait se rendre à Paris avant de visiter Bruxelles le 14 pour tenir des réunions au siège de l'OTAN avec le secrétaire général de l'organisation, Jens Stoltenberg, et au siège de la Commission européenne avec sa présidente, Ursula von der Leyen.Il est également prévu que le 16, Duque prononce un discours devant la session plénière du Parlement européen à Strasbourg.Le président colombien poursuivra sa tournée à la ville néerlandaise de La Haye, où il visitera Europol et la Cour pénale internationale (CPI) et rencontrera des responsables de ce pays.

colombie

europe

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Maghreb Arabe Presse

ivan duque, colombie, europe, tournée