https://fr.sputniknews.com/20220208/loccident-a-invente-une-menace-russe-pour-lancer-un-combat-heroique-estime-moscou-1055040472.html

L’Occident a inventé une "menace russe" pour lancer un "combat héroïque", estime Moscou

L’Occident a inventé une "menace russe" pour lancer un "combat héroïque", estime Moscou

Les États-Unis et le Royaume-Uni ont inventé une "menace russe" concernant l’Ukraine afin de détourner l’attention de leur échec en Afghanistan et régler leurs... 08.02.2022, Sputnik France

2022-02-08T09:33+0100

2022-02-08T09:33+0100

2022-02-08T09:33+0100

occident

états-unis

royaume-uni

russie

maria zakharova

ukraine

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103790/07/1037900732_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d2de5695b9a14a0d5f2a046e01a465f9.jpg

Le jour de la visite à Moscou d’Emmanuel Macron, la porte-parole de la diplomatie russe a une nouvelle fois évoqué les tensions autour de l’Ukraine, auxquelles a été consacré l’entretien entre les Présidents russe et français.Selon elle, les gouvernements américain et britannique ont inventé une "menace russe" et diffusé des informations pour faire une provocation sur une éventuelle invasion de l'Ukraine afin de lancer un "combat héroïque" puis de déclarer haut et fort leur "victoire". C’est une occasion pour eux de détourner l'attention de leurs problèmes intérieurs et de redorer leur image après l’échec en Afghanistan, a affirmé lundi Maria Zakharova sur sa chaîne Telegram.Des raisons "évidentes"Sur un ton sarcastique, elle a noté que "le temps passe et la Russie n'attaque pas l'Ukraine", ajoutant que l'intention des États-Unis, commanditaires de cette "musique", et celle de leurs alliés britanniques, est "évidente". Outre les objectifs déjà mentionnés, Mme Zakharova a cité "une chance de verser des milliards pour armer des ‘démocraties vulnérables’".La diplomate a également critiqué l'UE pour sa conduite, affirmant que les récentes allégations d'une invasion russe rendaient moins probable que jamais l’adhésion de l’Ukraine au bloc. "Nous avons dit à plusieurs reprises que les intérêts des Ukrainiens sont la dernière des préoccupations de l'Occident", a-t-elle rappelé.Les efforts de la FranceLa France, de son côté, "déploie des efforts non négligeables en vue d'assurer la sécurité en Europe et de régler la crise", a souligné Vladimir Poutine lors de la conférence de presse conjointe avec son homologue français à l’issue d’une rencontre de plus de cinq heures. Ce mardi 8 février, Emmanuel Macron se rend en Ukraine pour échanger avec le Président Volodymyr Zelensky.Moscou veut des garantiesLa Russie a toujours nié avoir des intentions agressives à l’égard de son voisin et affirmé ne menacer personne. Moscou demande de respecter les intérêts de sa sécurité nationale et d’arrêter l’élargissement de l’Otan dont des pays, y compris les États-Unis, ont prétexté une menace russe pour déployer fin janvier des forces supplémentaires en Europe de l’Est.Pour éviter l’aggravation de la situation concernant la prétendue menace russe en Europe, il importe de fournir au plus vite des garanties juridiques de sécurité, a rappelé le chef du département pour la non-prolifération et le contrôle des armements du ministère russe des Affaires étrangères.

occident

états-unis

royaume-uni

russie

ukraine

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Anastassia Verbitskaïa https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103501/90/1035019020_173:205:481:513_100x100_80_0_0_5dc7635a595d6cc67969ee5d8f080ead.jpg

Anastassia Verbitskaïa https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103501/90/1035019020_173:205:481:513_100x100_80_0_0_5dc7635a595d6cc67969ee5d8f080ead.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Anastassia Verbitskaïa https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103501/90/1035019020_173:205:481:513_100x100_80_0_0_5dc7635a595d6cc67969ee5d8f080ead.jpg

occident, états-unis, royaume-uni, russie, maria zakharova, ukraine