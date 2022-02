https://fr.sputniknews.com/20220208/macron-ironise-sur-sa-participation-a-la-presidentielle-a-venir-dans-deux-mois-1055046732.html

Macron ironise sur sa participation à la présidentielle à venir dans deux mois

Macron ironise sur sa participation à la présidentielle à venir dans deux mois

Occupé sur le plan international, en particulier avec le dossier ukrainien comme il l’explique lui-même, Emmanuel Macron tarde à se porter candidat. "Il va... 08.02.2022, Sputnik France

2022-02-08T17:05+0100

2022-02-08T17:05+0100

2022-02-08T17:05+0100

présidentielle 2022

emmanuel macron

présidentielle française 2022

crise en ukraine

ukraine

russie

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/04/1054975948_0:0:2486:1398_1920x0_80_0_0_a49bdbbfb213c37630cdd235f87edaf2.jpg

Entre les appels des opposants impatients et les attentes de ses proches, Emmanuel Macron préfère maintenir un faux mystère quant à l’officialisation de sa candidature à la présidentielle. Le 8 février, en route pour Kiev après sa visite à Moscou, il a eu recours à l’ironie pour parler de ce sujet.Après avoir tiré le bilan de ses échanges de presque six heures avec Vladimir Poutine, Emmanuel Macron a été interrogé quant à sa participation au scrutin, comme le raconte BFM TV.Ses séjours en Russie et en Ukraine ayant principalement pour but de contribuer au règlement de la crise ukrainienne, le Président sortant a expliqué le retard de l’annonce de sa candidature par le poids du dossier en question.Comme le précise Paris Match, il a également précisé que la situation internationale lui prenait "la moitié du temps, voire l’essentiel, ces derniers jours.""Déjà entré dans le match"La même idée a été avancée ce 8 février par le secrétaire d'État chargé des Affaires européennes, Clément Beaune, lequel a assuré sur France 2 qu’Emmanuel Macron "consacrer[ait] toute son énergie à sa responsabilité de Président de la République française, élu, qui fait son mandat jusqu'au mois d’avril".Et d’ajouter:Il y a quelques jours, selon l’AFP, un proche de M.Macron a également évoqué le dossier ukrainien en parlant du retardement de l’annonce tant attendue:"Tant qu'il y a un sujet international, c’est compliqué de lancer la candidature.""Qu’il ose plonger dans le grand bain"Or, l’entourage de M.Macron a avancé la semaine dernière une "fenêtre de tir entre les 10 et 20 février" pour l’officialisation, un délai qui pourrait être encore repoussé.Parallèlement, ses opposants l’incitent à se porter candidat et à "descendre dans l’arène", pour reprendre les propos du président par intérim du Rassemblement national, Jordan Bardella.En observant l’Histoire, les Présidents sortants qui ont souhaité briguer un second mandat se sont portés candidats à 69 jours de la présidentielle, comme Jacques Chirac en 2002, et à seulement 33 jours pour François Mitterrand en 1988.

ukraine

russie

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Maria Balareva https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103486/88/1034868896_1167:468:1510:809_100x100_80_0_0_6b001d57ca5dde073027240b11d7f732.jpg

Maria Balareva https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103486/88/1034868896_1167:468:1510:809_100x100_80_0_0_6b001d57ca5dde073027240b11d7f732.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Maria Balareva https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103486/88/1034868896_1167:468:1510:809_100x100_80_0_0_6b001d57ca5dde073027240b11d7f732.jpg

emmanuel macron, présidentielle française 2022, crise en ukraine, ukraine, russie