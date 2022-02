https://fr.sputniknews.com/20220208/nouvelle-zelande-protestation-des-camionneurs-autour-du-parlement-1055044495.html

Nouvelle-Zélande: protestation des camionneurs autour du Parlement

Un convoi de camions et de camping-cars a bloqué mardi les rues situées autour du Parlement néo-zélandais à Wellington, pour protester contre les mesures... 08.02.2022, Sputnik France

Des centaines de véhicules, sur lesquels étaient affichés des messages tels que "rendez-nous notre liberté" et "la coercition n'est pas un consentement", se sont garés dans les rues proches du Parlement.Des centaines d'autres ont roulé à travers le centre-ville en klaxonnant alors que plus d'un millier de personnes ont écouté les discours.Ce mouvement s'est inspiré de celui qui paralyse la capitale canadienne où des centaines de camions font depuis plus de dix jours le "siège" de cette ville. Le maire d'Ottawa a appelé lundi les autorités fédérales à l'aide pour y mettre un terme.

