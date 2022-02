https://fr.sputniknews.com/20220208/plus-de-300-plaquettes-de-cannabis-a-leffigie-de-poutine-saisies-en-libye-1055049954.html

Plus de 300 plaquettes de cannabis à l'effigie de Poutine saisies en Libye

08.02.2022

2022-02-08T17:51+0100

2022-02-08T17:51+0100

2022-02-08T17:51+0100

En tout, ce sont 323 plaquettes de 250 grammes chacune qui ont été saisies samedi dans la ville d'Al Marj, dans le nord-est de la Libye, a indiqué à l'AFP un responsable au sein de l'organe de lutte contre la drogue et les stupéfiants.Sur des images devenues virales sur les réseaux sociaux, il est possible de voir les plaquettes de haschich empilées les unes sur les autres avec, sur chacune, l'image de Vladimir Poutine en costume-cravate noir, le visage sévère.Aucune explicationLa cargaison s'était échouée sur une plage près d'Al Marj, selon le responsable, qui n'a pas pu donner de précision sur leur provenance, ni d'explications quant à la présence du portrait de M.Poutine sur ces plaquettes.Les autorités libyennes ont l'habitude de voir défiler les montages visuels les plus improbables sur les cargaisons de drogues interceptées: dimanche, des plaquettes saisies portaient cette fois le sigle d'une célèbre marque de luxe française.Le trafic de drogue et d'alcool frelaté a significativement augmenté en Libye ces dernières années, favorisé par la porosité des frontières après la chute du pouvoir de Mouammar Kadhafi en 2011.

