Quatre parents obtiennent officiellement l'autorité parentale en France

Le tribunal judiciaire de Paris a décidé d'accorder l'autorité parentale à deux couples, de femmes et d'hommes, qui élevaient ensemble deux enfants. Premier... 08.02.2022, Sputnik France

Selon la décision de justice, l'autorité parentale a été reconnue pour deux couples qui prenaient soin ensemble de deux enfants, une "avancée sur le front de l'homoparentalité", relate le magazine Têtu.Le tribunal judiciaire de Paris s'est penché sur cette configuration de parentalité à quatre et a fini par la reconnaître.Le jugement a été prononcé le 7 janvier et est devenu définitif après l'expiration de la période d'appel de 15 jours.Révolutionnaire ou pas?Interrogée par Têtu, l'avocate Caroline Mécary, qui défendait le dossier, a expliqué qu'il s'agit d'un "couple de femmes et un couple d'hommes, amis" qui souhaitaient prendre eux aussi la responsabilité des enfants.Ainsi, en l'absence des parents biologiques, les deux autres parents non-biologiques qui ne pouvaient pas "donner leur avis ou leur accord sur une décision à prendre" concernant ces deux enfants, pourront prendre "les décisions urgentes qui s'imposent" grâce à l'autorité parentale, indique le jugement.Mme Mécary, qui avait déjà défendu un cas de trois parents (avec succès), s'est réjouie de cette victoire sur le chemin de la pluriparentalité.Cependant, comme le pointe la juriste Laure de Saint-Pern à La Croix, la décision est "loin d’être révolutionnaire".

