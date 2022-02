Roué de coups lors d’une consultation, ce médecin déplore "l’agressivité de base" des patients

https://fr.sputniknews.com/20220208/roue-de-coups-lors-dune-consultation-ce-medecin-deplore-lagressivite-de-base-des-patients-1055041544.html

Le médecin violemment frappé par un patient mécontent à Créteil déplore la hausse "de l’agressivité de base" et l’intolérance des patients. Statistiquement... 08.02.2022, Sputnik France

L’individu qui a agressé fin janvier Yves Puech, médecin du travail à Créteil (Val-de-Marne), sera jugé le 23 mai. Il est actuellement placé sous contrôle judiciaire, indique le parquet de Créteil relayé par Le Parisien.Frappé au visage, avec nez cassé et deux points de suture, il reste sous le choc:"Pris pour un punching-ball"Les faits se sont déroulés le 28 janvier. Un agent des espaces verts de la ville est venu pour une consultation au sujet d’une tendinite au coude suite à un accident. Il voulait obtenir une limitation du travail supplémentaire à celle déjà existante. Yves Puech ne l’a pas donnée. L’agent l’a alors agressé dans le couloir. "Il a commencé à s’énerver puis à hurler. Comme je ne suis pas du genre à me laisser faire, je me suis retrouvé devant lui pour lui demander de se calmer", raconte le praticien en ajoutant qu’il a été "pris pour un punching-ball".Avant d’être maîtrisé par les forces de l’ordre, l’individu lui a porté une dizaine de coups résultant en 12 jours d’incapacité totale de travail, indique le docteur à France 3.Violences contre les médecinsSelon l’observatoire de la sécurité des médecins, 955 praticiens ont été victimes d’agression lors des consultations en 2020 (le pic a été enregistré en 2018 avec 1.126 médecins agressés). Dans 67% des cas il s’agit d’une agression verbale et des menaces, les attaques physiques représentant seulement 8%.Plus de la moitié des médecins agressés (62%) sont des généralistes. Les prétextes sont liés aux ordonnances, arrêts de travail et au temps d’attente.Seulement 30% d’entre eux ont dit avoir porté plainte.De plus, dans le contexte de la pandémie et de la campagne de vaccination, les "actes de violence et d’intimidation visant des médecins, des pharmaciens, d’autres professionnels de santé" se sont multipliés, a constaté en août 2021 le Conseil national de l’Ordre des médecins.

