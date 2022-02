https://fr.sputniknews.com/20220208/royaume-uni-la-police-intervient-pour-eloigner-le-chef-de-lopposition-dune-foule-hostile-1055042921.html

Royaume-Uni: la police intervient pour éloigner le chef de l'opposition d'une foule hostile

Royaume-Uni: la police intervient pour éloigner le chef de l'opposition d'une foule hostile

Le chef de l'opposition britannique, Keir Starmer, a été attaqué verbalement lundi par des manifestants, avant d'être embarqué dans une voiture de police pour...

Des vidéos reprises par les médias locaux montrent une foule hostile adressant une série d'interrogations et de reproches au chef du Parti travailliste, notamment concernant l'époque où il était procureur général du pays.Sur Twitter, le Premier ministre Boris Johnson a indiqué que cet incident était "absolument honteux", soulignant que "toutes les formes de harcèlement envers nos représentants élus sont absolument inacceptables".La police de Londres a pour sa part déclaré que peu après 17H10, "un homme a été entouré par un groupe de manifestants" près des locaux de Scotland Yard et a été extrait dans une voiture de police.Deux individus, un homme et une femme, ont été arrêtés après qu'un cône de signalisation a été jeté sur un policier, a précisé la même source.

