https://fr.sputniknews.com/20220208/total-justifie-la-fin-des-remises-de-prix-sur-le-gaz-par-des-raisons-informatiques-1055045042.html

Total justifie la fin des remises de prix sur le gaz par des raisons informatiques

Total justifie la fin des remises de prix sur le gaz par des raisons informatiques

La fin de la remise de 5% sur le prix du kilowattheure fin février et sa transformation en réduction fixe annoncées par TotalEnergies ont indigné les... 08.02.2022, Sputnik France

2022-02-08T14:44+0100

2022-02-08T14:44+0100

2022-02-08T14:44+0100

total

clients

gaz

prix

réduction

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103987/65/1039876571_0:0:3239:1822_1920x0_80_0_0_e36dfac44560d1a20654517c240f1489.jpg

Le fournisseur d’électricité et de gaz TotalEnergies a annoncé par mail à ses clients une surprenante modification de l’offre, a rapporté lundi 7 février UFC-Que choisir.UFC-Que choisir rappelle avoir recommandé aux consommateurs, à l’automne dernier, de souscrire à l’offre classique tarif gaz de TotalEnergies, indexée sur le tarif réglementé et à -5% sur le kilowattheure hors taxes.La recommandation a été justifiée par le fait qu’il s’agit d’un gros producteur de gaz qui "ne risque pas de souffrir de la hausse des prix de gros".Mais depuis fin janvier, l’association a commencé à recevoir des courriels de clients faisant état de l’annonce de la fin de la remise de 5% à compter du 1er mars. Elle sera transformée "en réduction fixe, quelle que soit l’évolution du tarif réglementé".Mesure peu compréhensible pour le gazUFC-Que choisir dit comprendre cette mesure pour l’électricité en raison de la hausse des prix de gros et du fait que TotalEnergies ne soit pas producteur. Mais concernant le gaz, elle s’avère moins évidente étant donné qu’il fait partie des cinq plus importants producteurs mondiaux à profiter de la hausse des prix sur les marchés de gros.Contacté par l’association, TotalEnergies a justifié la modification de la sorte: "Nous sommes contraints de bloquer notre réduction sur l’électricité, il est plus facile pour nos systèmes informatiques et pour la clarté de nos offres d’aligner le gaz sur l’électricité."La consommation en France augmente de 6% sur un anGRTgaz, un des deux gestionnaires du réseau de transport de gaz, a annoncé le 3 février que la consommation de gaz en France avait augmenté de 6% en 2021.L’opérateur a précisé que le prix moyen du gaz sur l’année avait été inférieur de 1,1% à celui du marché de référence en Europe, cependant en forte hausse due au rebond de la demande."Malgré la tension sur les approvisionnements, le système gazier a bien fonctionné avec notamment un bon remplissage des stockages français pendant la saison estivale", a indiqué GRTgaz cité par Reuters.

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Victor Koulakov https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/08/1044390832_42:21:396:375_100x100_80_0_0_9ba0e037dd49b07d11df3636480af22f.jpg

Victor Koulakov https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/08/1044390832_42:21:396:375_100x100_80_0_0_9ba0e037dd49b07d11df3636480af22f.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Victor Koulakov https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/08/1044390832_42:21:396:375_100x100_80_0_0_9ba0e037dd49b07d11df3636480af22f.jpg

total, clients, gaz, prix, réduction