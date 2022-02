https://fr.sputniknews.com/20220208/un-plongeur-decouvre-par-hasard-des-vestiges-dun-port-antique-1055043511.html

Un plongeur découvre par hasard des vestiges d'un port antique

Amateur de plongées sous-marines, ce Turc a découvert il y a plus d’un an des restes de colonnes non loin de la ville d’Izmir. Après avoir mené des recherches... 08.02.2022, Sputnik France

turquie

archéologie

mer

plongée

Cette plage pittoresque de la ville de Dikili située au bord de la mer Égée, dans l’ouest de la Turquie, attire depuis quelques temps vacanciers mais aussi archéologues. Depuis début février, c’est une zone protégée selon la décision du Conseil de préservation du patrimoine culturel d'Izmir.D’après la chaîne turque NTV, tout a commencé quand l’ingénieur en informatique Denem Orhun a découvert sous l’eau des colonnes rondes.Passionné par les fouilles depuis l’enfance, il a pensé qu’elles pourraient appartenir à une structure antique en raison de leur ressemblance avec une basilique du IIIe siècle retrouvée en 2014 au fond du lac d'Iznik, au nord-ouest de l'Anatolie.En effet, les images qu’il a réalisées avec un drone ont révélé des vestiges d’une forme géométrique régulière. Avec de telles preuves, Denem Orhun a contacté les autorités archéologiques.Un port utilisé jusqu’à l’époque ottomaneAprès un an de recherches, les archéologues ont établi que la structure en question était le port de l'ancienne ville d'Atarnée. Elle a atteint son apogée au 4ème siècle avant notre ère sous le roi Hermias d'Atarnée, un ami d'Aristote. Au 1er siècle avant notre ère, la ville a été abandonnée par ses habitants, peut-être à la suite d'une épidémie.Les archéologues indiquent que l'entrée de l'ancien port se trouve exactement à l'est alors que toute la structure est située sur l'axe est-ouest. Ils ont constaté la présence d’un portique avec des colonnes tripartites et d’une abside du côté de la pleine mer. Ils estiment également que le port était utilisé jusqu'aux périodes byzantine et ottomane.

