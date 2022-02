https://fr.sputniknews.com/20220208/une-astuce-pour-cuire-les-pates-rapidement-emerge-sur-la-toile---video-1055048468.html

Une astuce pour cuire les pâtes rapidement émerge sur la Toile - vidéo

Il est toujours difficile de maîtriser la cuisson de vos farfalles, spaghettis ou coquillettes... Mais que diriez-vous si la casserole remplie d’eau n’était... 08.02.2022, Sputnik France

Les réseaux sociaux sont toujours en quête d’astuces pour faciliter la vie des jeunes générations en cuisine ou encore pour innover avec les recettes et produits.Cuire les pâtes dans une casserole d’eau bouillante serait donc déjà du passé!L’instagrammeuse julya66, dont le blog Mes envies et Moi est consacré à la cuisine, a partagé sa recette de gratin de pâtes... sans nécessité de précuire ces dernières!Elle met simplement tous les ingrédients dans un plat en même temps. Parmi les avantages de cette technique: pas besoin de surveiller la préparation, d’utiliser beaucoup de vaisselle ou de passer trop de temps en cuisine.La recette en questionSi le temps de préparation ne dépasse pas les deux minutes, la cuisson au four en prendra 45. Le plat est ensuite prêt!1) Préchauffez le four à 200°C2) Il faut mettre les pâtes dans un plat à gratin et les asperger avec de l’eau, de la pulpe de tomate et de la crème.3) Ajoutez de la mozzarella et du gruyère râpé4) Y mettre du sel et du poivre à votre convenance.5) Mettez au four pour 45 minIngrédients:Une autre recette a fait le buzz en 2015: le "one pot pasta", soit la technique de préparer des pâtes avec du bouillon ou de la sauce ensemble dans une casserole.

