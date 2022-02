https://fr.sputniknews.com/20220209/-une-etude-revele-la-presence-de-nicotine-sur-les-mains-de-la-quasi-totalite-des-enfants-1055050916.html

Une étude révèle la présence de nicotine sur les mains de la quasi-totalité des enfants

Une étude révèle la présence de nicotine sur les mains de la quasi-totalité des enfants

Plus de 97% des plus de 500 enfants ayant pris part à une récente étude ont affiché un certain niveau de nicotine. Il s’est avéré d’ailleurs que les enfants... 09.02.2022, Sputnik France

Une nouvelle recherche sur le tabagisme passif réalisée par des chercheurs de l’université d’État de San Diego et de l’université de Cincinnati, aux États-Unis, a généré des constatations préoccupantes: il s’est avéré que plus de 97% des enfants avaient des traces de nicotine sur les mains.Les chiffres ne sont pas plus rassurants au sein des foyers de non-fumeurs, détaille l’étude publiée dans JAMA Network Open. En effet, plus de 95% des enfants vivant dans des maisons avec des non-fumeurs affichaient également un certain niveau de nicotine.En touchant tout puis en mettant les mains à la bouche, les enfants deviennent particulièrement exposés aux résidus chimiques de la fumée de tabac, expliquent les auteurs de l’étude à laquelle 504 enfants ont pris part.Melinda Mahabee-Gittens, de l'hôpital pour enfants de Cincinnati, estime que la recherche en question devrait convaincre les responsables en la matière à "inclure le tabagisme passif dans les programmes d'éducation parentale sur le sevrage tabagique".Les enfants de parents pauvres plus exposésLes chercheurs ont d’ailleurs établi que tous les enfants issus de familles à faible revenu, ainsi que ceux de parents noirs, étaient plus touchés par cette exposition passive et avaient des quantités plus élevées de nicotine sur les mains.Georg Matt, de l’université de San Diego, indique que les résultats de l’étude soulignent une fois de plus "l’importance de la qualité des environnements intérieurs", ce qui est d’autant plus pertinent à l’époque de la pandémie, lorsque "tout le monde passe plus de temps à l'intérieur et plus de temps à la maison".

