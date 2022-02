https://fr.sputniknews.com/20220209/apres-le-covid-lhomme-encore-plus-demuni-face-a-la-mort-estime-le-philosophe-olivier-rey-1055052013.html

Après le Covid, l’homme encore plus démuni face à la mort, estime le philosophe Olivier Rey

Côté statistiques du Covid, l’heure est à l’apaisement. Le nombre de contaminations décroit et la sortie de crise s’annonce. Pour beaucoup néanmoins... 09.02.2022, Sputnik France

2022-02-09T18:07+0100

2022-02-09T18:07+0100

2022-02-09T18:51+0100

"Le pic épidémique est passé", entend-on bruisser dans les médias. Le nombre de nouveaux cas journaliers vient effectivement de passer en dessous du seuil des 200.000. Si la sortie de crise n’est pas actée, elle se profile. Et, avec elle, la crainte de se faire contaminer et de mourir? Pour Olivier Rey, il faut plutôt s’attendre à ce que l’angoisse des hommes devant la mort se fasse davantage sentir."Autrefois, la mort était quelque chose de très présent. Aujourd’hui, elle est refoulée dans les marges", amorce devant nos caméras le philosophe et mathématicien. La crise sanitaire aurait donc été "un grand traumatisme" pour nos sociétés. En faisant surgir "une nouvelle cause de mortalité", elle rendait soudainement la mort et "notre condition de simples mortels" plus visibles.Mais à en croire l’auteur de L’Idolâtrie de la vie (Éd. Gallimard), dans un deuxième temps, "une sorte d’équation" s’est imposée aux esprits: à savoir que "“mourir” égale “mourir du Covid”". Avec une telle équation, se protéger du virus offrait une nouvelle fois l’occasion aux populations de tenir la mort à distance. Un soulagement psychique de courte durée, à en croire notre interlocuteur.

