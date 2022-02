https://fr.sputniknews.com/20220209/cet-asteroide-va-suivre-la-terre-pendant-4000-ans-1055064524.html

Cet astéroïde va suivre la Terre pendant 4.000 ans

Cet astéroïde va suivre la Terre pendant 4.000 ans

Une équipe internationale d'astronomes dirigée par le chercheur Toni Santana-Ros, de l'Université d'Alicante, a confirmé l'existence d'un deuxième astéroïde... 09.02.2022

2022-02-09

2022-02-09T21:19+0100

2022-02-09T21:19+0100

Fin janvier, le télescope spatial James Webb a atteint le point de Lagrange 2 (L2). Il s’agit d’un point gravitationnellement stable où un vaisseau spatial (ou un objet) peut orbiter autour du Soleil tout en maintenant sa position par rapport au Soleil et à la Terre. Il en existe cinq, dont deux, L4 et L5, sont sur l’orbite terrestre autour du Soleil. Les astéroïdes troyens terrestres sont de petits corps qui orbitent autour des points L4 ou L5 du système Soleil-Terre.Les astronomes savaient déjà que la Terre avait un astéroïde troyen. Désormais, ils savent qu’il y en a deux, le second ayant été annoncé récemment et étiqueté 2020 XL5.La revue Nature Communications a publié les nouvelles découvertes sur 2020 XL5 le 1er février.Une découverte au point L4Les astronomes ont découvert autour du point de Lagrange 4 ce nouvel objet pour la première fois le 12 décembre 2020, à l'aide du télescope Pan-STARRS1 à Hawaï.Sans disposer de beaucoup de données, les scientifiques ne pouvaient pas dire si son orbite croisait simplement celle de la Terre ou s'il s'agissait d'un véritable astéroïde troyen. Toutefois, ils ont estimé que son diamètre devait avoisiner un kilomètre et qu'il ne devrait pas rester coincé là éternellement. Ils en ont conclu que c’était un astéroïde troyen terrestre transitoire. Selon les calculs, il pourrait encore rester captif dans la région de L4 pendant plus ou moins 4.000 ans.Premier astéroïde troyenBien que les astéroïdes troyens soient connus depuis des décennies pour d'autres planètes telles que Vénus, Mars, Jupiter, Uranus et Neptune, ce n'est qu'en 2011 que le premier astéroïde troyen terrestre a été découvert. Les astronomes ont décrit de nombreuses stratégies d'observation pour la détection de nouveaux chevaux de Troie terrestres.Difficultés des étudesLe faible succès de ces recherches peut s'expliquer par la géométrie d'un objet en orbite Terre-Soleil dans le L4 ou L5 comme il est vu de notre planète. Ces objets sont généralement observables à proximité du Soleil: la fenêtre temporelle d'observation entre l'astéroïde s'élevant au-dessus de l'horizon et le lever du Soleil est donc très petite, explique SciTech Daily.Mais pourquoi sont-ils intéressants pour la science? D'abord, il s’agit de témoins des conditions de la naissance du système solaire susceptibles d'avoir partagé l'orbite de la planète qu'ils escortent durant sa formation. Leur présence ajoute des restrictions à l'évolution dynamique du système planétaire. En outre, d’éventuelles missions spatiales pourront déterminer si ces corps célestes cachent des ressources précieuses.

